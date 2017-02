KLITMØLLER: 5.-7. maj er der for tredje gang filmfestival i Klitmøller, og Cold Hawaii Film Festival har vokseværk og flytter derfor til større lokaler i Kassehuset, oplyser Alicja Cupial og Morten Duus, der gennem Klitmøller-firmaet Sea Shaped står bag festivalen.

- Vi har været så heldige, at Klitmøller Lystfiskerforening synes, at det er en spændende idé at flytte filmfestivalen til foreningens lokaler. Det er lokaler, som med deres rå udtryk passer perfekt til arrangementet. Og hvis vi kan få flere unges øjne op for lystfiskerforeningen og dens aktiviteter, vil det bare være fantastisk, fortæller de to arrangører

Indtil 2. april er der mulighed for at gribe kameraet og deltage.

Ifølge Alicja Cupial og Morten Duus har de film, der bliver vist på festivalen, alle det til fælles, at de er med til at promovere den skandinaviske surfkultur og i høj grad også Thy.

Arrangørerne er lige nu i gang med at finde de sidste sponsorer til årets festival, som ud over filmfremvisninger også vil omfatte en afdeling af DM Surftour, en "trash art"-konkurrence samt en stor fest med en international dj.