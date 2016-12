KØBENHAVN: Lufthavnen i København vil investere 20 milliarder kroner i nye terminaler og landingsbaner frem til 2024, oplyser DR Nyheder.

Investeringen skal bringe det samlede passagertal i lufthavnen op på 40 millioner om året.

Den store investering skal gøre det muligt at åbne et større antal nye direkte langdistanceruter fra København. For eksempel til Vancouver, Seattle, Mexico City, Rio de Janeiro, Mumbai, New Delhi, Johannesburg, Nairobi, Perth, Hong Kong og Seoul.

Ifølge DR’s oplysninger er der dog ikke indgået formelle og bindende aftaler med alle selskaberne, der skal flyve på disse ruter.

- Trafikken her i Københavns Lufthavn er vokset markant de senere år, og væksten fortsætter. Derfor er det nødvendigt at fremtidssikre lufthavnen, og det kræver, at vi bygger ud, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn, i en pressemeddelelse.

Han vil sammen med blandt andre erhvervsminister Brian Mikkelsen og hovedstadens overborgmester Frank Jensen fremlægge de konkrete planer på et pressemøde fredag kl. 10.