BRØNDERSLEV: Anne Dorte Michelsen og Billy Cross giver lørdag 11. februar koncert på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev

En ring blev sluttet da Anne Dorte Michelsen og Billy Cross i efteråret 2015 tog på turné sammen for første gang i mere end 25 år.

Cross og Michelsen, hvis samarbejde i 80’erne blandt andet resulterede i det ikoniske album "Mellem dig og mig" genoptog i 2015 samarbejdet omkring det nye album "De voksnes rækker".

Med sig i studiet, og siden ud på turné, bragte de et band bestående af nogle af Skandinaviens mest elskede og originale musikere. Nu er det er lykkedes at finde endnu en turnéperiode, hvor de travle musikere bl.a. Per Christian Frost og Dan Hemmer kan mødes med Cross og Michelsen for at følge op på den store succes fra sidste efterår.

Der kan tilkøbes spisning før koncerten i højskolens spisesal klokken 18.30.