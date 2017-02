FREDERIKSHAVN: Cup No. 1 blev i 2016 en alvorlig økonomisk bet for FfI Fodbold, som må konstatere, at klubben tabte 700.000 kroner på den internationale ungdomsturnering.

- Økonomisk blev 2016 desværre et skidt år for Cup No. 1, og det store underskud skyldes blandt andet den forskudte ferie i Norge samt udeblivelse af svenske hold, siger Per Højbjerre fra FfI Fodbold.

- Dette sammenholdt med stigende omkostninger på overnatninger og en ikke så varm uge 28 har udmundet sig i dette meget utilfredsstillende resultat.

FfI Fodbold har de seneste fire år ejet Cup No. 1, og tidligere års overskud er nu blevet ædt op af underskuddet i 2016.

- Vi har haft overvejelser om at sætte en streg i sandet og stoppe med cuppen, men med Henrik Andersen ansat siden sidste sommer som forretningsfører for cuppen tegner alt på, at vi kan skabe et overskud i år, siger Per Højbjerre.

I øjeblikket er der allerede tilmeldt dobbelt så mange norske hold som i 2016, og FfI Fodbold forventer 200 deltagende hold fra 20 nationer til årets Cup No. 1, der afvikles i uge 28 fra 10.- 15. juli.

Per Højbjerre understreger, at det store underskud på Cup No. 1 i 2016 ikke får indflydelse på klubbens øvrige ambitioner.

- Vores mål er fortsat at rykke op i serie 1 med førsteholdet til sommer, ligesom vi på sigt fortsat arbejder på at gøre FfI Fodbold til en divisionsklub.