Se en godt fire minutter lang film om Crabtree-trykpressens ankomst med damper til Aalborg i 1936 samt opstarten af mas­kinen året efter via dette link.

Ny adresse og et nyt trykkeri krævede naturligvis kongelig tilstedeværelse

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies