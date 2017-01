FREDERIKSHAVN: En ny boligforretning er snart klar til at byde kunderne indenfor i Frederikshavns vestby.

Det drejer sig om Daells Bolighus, der fredag den 27. januar slår dørene op til kædens forretning nummer to i Jylland, og den flytter ind i Saniståls tidligere lokaler på H.C. Ørsteds Vej ud mod Hjørringvej.

- Daells Bolighus er et lavpriskoncept, hvor vi har kvalitetsmøbler til forholdsvis billige priser, og sofaer til 30.000 kroner finder du ikke hos os, siger direktør Gert Sand, Daells Bolighus.

Daells Bolighus har i forvejen forretninger i Glostrup, Hillerød, Slagelse, Holbæk, Odense og Kolding, og samtidig med at man åbner i Frederikshavn den 27. januar, er kæden også klar med en butik i Vordingborg.

Fem-syv medarbejdere

- Vi har to store forretninger i Glostrup og Odense med fuldt sortiment, og her er forretningerne 6.000-7.000 kvadratmeter. Og med de to nye butikker i Frederikshavn og Vordingborg får vi seks satellitforretninger med 1600-2000 kvadratmeter.

I salgslokalerne i Frederikshavn bliver der et samlet areal på 1600 kvadratmeter.

Der kommer til at være fem-syv medarbejdere i Frederikshavn, hvoraf de fire er fuldtidsansatte, og de er allerede blevet ansat og havde første arbejdsdag den 3. januar.

Ejes af Harald Nyborg-kæden

Daells Bolighus ejes af Harald Nyborg-kæden, som bliver nærmeste nabo i Frederikshavn.

- Det er en rigtig god beliggenhed for vores nye Daells Bolighus, for på stedet er der også andre butikker af samme karakter, siger Gert Sand, der tror på succes i Frederikshavn.

- Sloganet hos Daells Bollighus er "Bo Bedre Billigt", og det tror vi passer fint til sparsommelige nordjyder.

Møbler i prisvenlige klasser kommer til at udgøre hovedparten af varerne i butikken på H.C. Ørstedsvej, men der bliver også et mindre udvalg af lamper, porcelæn med mere.

- Det er dog udelukkende som et supplement til møblerne, forklarer Gert Sand, der får en travl fredag den 27. januar.

- Først skal jeg være med til åbningen i Vordingborg, og derefter kører jeg til Frederikshavn for at deltage i en åbning, hvor der forhåbentlig bliver stort rykind.