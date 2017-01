DRONNINGLUND: Smukt så det ud, da de mange raketter og batterier oplyste himlen i alle regnbuens farver, da midnatsklokken lød, og vi tog hul på et nyt år. I mange minutter fortsatte den imponerende farvesymfoni på himlen før den ebbede ud. Morgenen efter var der kun de sørgelige rester tilbage i vejkanten og på fortovet. En masse tomme hylstre, der trods alt minder os om gode oplevelser ved overgangen til det nye år.

