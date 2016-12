Skuespillerinden Debbie Reynolds er død. Det oplyser hendes søn Todd Fisher.

Den 84-årige Reynolds er blandt andet kendt for sin rolle i storfilmen "Singing in the Rain".

Dødsfaldet sker, dagen efter at datteren, Carrie Fisher, døde.

- Det er sandt. Hun er hos Carrie. Hun forlod os, ganske kort efter at hun fortalte, at hun savnede Carrie. Det var hendes sidste ord, siger Todd Fisher til Reuters.

Carrie Fisher var som sin mor også en kendt skuespillerinde. Mest kendt var hun for sin rolle som Prinsesse Leia i Star Wars-filmene.

Efter datterens død udtrykte Debbie Reynolds sin store sorg på Facebook.

- Tak til alle, der har omfavnet min fantastiske og elskede datters talent. Jeg er taknemmelig for alle jeres tanker og bønner, skrev den aldrende skuespillerinde.

Todd Fisher siger til CNN, at han talte med sin mor kort før hendes dødsfald. Debbie Reynolds gav til sønnen udtryk for, at hun savnede sin datter.

Debbie Reynolds har en stor karriere bag sig både på filmlærredet og på de skrå brædder.

Hun havde sin storhedstid i 60’erne. I 1965 blev hun nomineret til en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i filmen "The Unsinkable Molly Brown".

Tidligere onsdag blev skuespillerinden hasteindlagt på Cedars-Sinai hospitalet i Los Angeles.

Debbie Reynolds helbred har ifølge Reuters været skrantende det seneste år. Blandt andet gik hun i november 2015 glip af en middag, hvor hun skulle modtage en æres-Oscar for sin lange karriere i showbusiness.

Dengang blev hendes sygdom ikke beskrevet detaljeret, og Todd Fisher sagde i maj 2016, at hans mor "havde det rigtig godt".

