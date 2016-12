Liverpool-profil sigtet for spirituskørsel

Fuglsang får danske hjælpere under Tour de France

Biler kørte over for rødt med katastrofeblink

Her var de kraftigste vindstød i Nordjylland

Den anden ud af fire gruppekampe venter allerede tirsdag aften klokken 23.30 dansk tid. Her er Finland modstanderen for Olaf Ellers tropper.

De seneste to år har danskerne lettere overraskende nået kvartfinalen. Lige så langt kan holdet stadigvæk nå i år trods den svenske afklapsning.

Før Nikolaj Krag-Christensens scoring cirka to minutter før tid havde svenskerne most danskerne.

Den største trøst for de danske talenter var, at tredje periode endte med en dansk 1-0-sejr. Nikolaj Krag-Christensen, der til daglig spiller i svenske Rögle, scorede Danmarks enlige mål.

Mandag aften dansk tid måtte de rød-hvide spillere forlade isen med et 1-6-nederlag i Montreal.

