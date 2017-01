BRØNDERSLEV: Der er lagt op til det helt store show når Brønderslev Hallen lægger gulv til floorball Pokalfinalerne lørdag 14. januar.

Men lydene af stave der svirfter over gulvet samt bolde der suser afsted med op til 120 km i timen, og spillere der giver sig 100 procent i kampen om pokalguld, bliver ikke det eneste som publikum vil opleve.

Brønderslev Sportsdanser Forening stiller op med pauseunderholdning i form af fire seje dygtige piger - Mathilde, Mathilde, Victoria og Kamille - der vil give den fuld power i nogle forrygende Hip Hop Freestyle shows.

- Vi glæder os rigtig meget til at se de her piger, for der er tale om nogle af Brønderslev Sportsdanserforenings absolutte dygtige dansere, fortæller pr- og eventansvarlig Lars Bisgaard fra Brønderslev Floorball Club.

- De har masser af rutine og nogle af dem har danset i 8-10 år til trods for deres unge alder.

Lars Bisgaard lægger ikke skjul på at han er meget glad for opbakningen fra mange af byens andre foreninger i forbindelse med pokalfinalestævnet.

- Det er fantastisk at vi kan vise Brønderslev som en by med et rigt og levende foreningsliv. Jeg tager hatten af for den hjælp vi har fået fra de foreninger der stiller op med underholdning under kampene. De fortjener stor ros.

Damernes kamp starter kl. 13.00 og spilles mellem Aarhus FK og AaB Floorball. Herrenes kamp starter kl. 16.00 og står mellem Copenhagen Floorball og de lokale helte fra Brønderslev Floorball Club Vendsyssel Hot Shots.

Brønderslev Sportsdanser Forening optræder lige op til herrernes kamp samt i de to pauser.