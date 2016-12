QUIZ: Hvad ved du om årets mest populære musikere?

1. Det canadiske popfænomen Justin Bieber stod for årets bedst sælgende album i Danmark med pladen ”Purpose”. I hvilken by er han født?

a) Saskatoon, Saskatchewan

b) London, Ontario

c) Edmonton, Alberta

2. Den populære danske kunstner Gulddreng havde to sange blandt de 10 mest spillede i 2016. Tilbage i 2015 udgav han en række sange gennem DR’s Karrierekanonen. Hvad hed den duo, han var en del af?

a) We Don’t Know

b) This Is The Dream

c) Light My Fire

3. Lukas Graham står bag årets næstbedst sælgende album. Trommeslageren Mark Falgren har været en fast del af den store succes. Hvad er hans tilnavn?

a) Drumroller

b) Boomclap

c) Lovestick

4. Danske Volbeat havde årets tredjemest solgte album i 2016, ”Seal The Deal & Let’s Boogie”. Hvad hedder forsangeren i bandet?

a) Michael Poulsen

b) Michael Olsen

c) Michael Pedersen

5. Den canadiske rapper Drake udgav i 2016 albummet ”Views”, der blev nummer fire på årets album-hitliste. Hvilket sportshold er han stor fan af?

a) Toronto Blue Jays

b) Toronto Raptors

c) Toronto Maple Leafs

6. Justin Timberlakes sang ”Can’t Stop the Feeling!” var den sjettemest populære sang i det forgange år. Til hvilken film blev sangen lavet?

a) Trolls

b) Kung Fu Panda 3

c) Finding Dory

7. Den australske sanger Sia havde med sangen ”Cheap Thrills” nummer fire på listen over de mest populære sange. I flere af hendes musikvideoer spiller en amerikansk pige en fremtrædende rolle. Hvad hedder hun?

a) Maddie Ziegler

b) Elsie Fisher

c) Lilla Crawford

8. Albummet ”MGP 2016” med sangene fra årets børnemelodigrandprix ligger nummer ni blandt de mest populære albummer. Hvem vandt MGP 2016?

a) Froja & Sara med sangen ”Hvor bliver du af?”

b) JEEN med sangen ”Jeg savner dig”

c) Ida og Lærke med sangen ”Bar’ for vildt”

9. Rihannas album ”Anti” er det sjettemest populære album i 2016. På albummet er blandt cover-sangen ”Same Ol’ Mistakes”. Hvem har lavet det originale nummer, der oprindeligt hedder ”New Person, Same Old Mistakes”?

a) The Flaming Lips

b) Tame Impala

c) Arctic Monkeys

10. Den danske sangerinde MØ var en del af hittet ”Cold Water”, der er nummer ni på listen over årets mest populære sange. Hvilket tilnavn havde det medlem af Spice Girls, som er et af MØ’s store forbilleder?

a) Posh Spice

b) Scary Spice

c) Sporty Spice

Svar: 1:b, 2:a, 3:c, 4:a, 5:b, 6:a, 7:a, 8:c, 9:b, 10:c

