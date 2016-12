GRENAA: Det var en henvendelse fra en bekymret borger, der sent onsdag aften fik Østjyllands Politi til at rykke ud i stort tal til Grenaa.

- 22.30 fik vi en anmeldelse fra en mand, der var ude at lufte sin hund ved Grenaa Havn.

- Han var overbevist om, at han nede ved Grenaa Havn havde set den mand, som tysk politi efterlyser efter angrebet i Berlin.

- Det tog vi alvorligt og kørte straks dertil, fortæller chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen på en pressebriefing torsdag morgen.

Han oplyser her, at man også sideløbende fik yderligere oplysninger, som forstærkede mistanken om, at den eftersøgte kunne befinde sig i Grenaa.

Han fortæller desuden, at man både indsatte almindelige patruljer, hundepatruljer og en helikopter.

Samtidig blev den færge, der skulle være sejlet til Sverige klokken 01, undersøgt - uden man dog fandt den tuneser, som det tyske politi mener, stod bag angrebet mandag på julemarkedet ved Gedächtniskirche i Berlin.

- Vores vurdering her til morgen er, at der ikke er noget, der tyder på, at han befinder sig eller har befundet sig i Grenaa.

- Men vi er stadig til stede derude. Så hvis man ser noget mistænkeligt, skal man henvende sig til os, siger chefpolitiinspektøren.

/ritzau/