MALI: Den danske chef for FN’s mission i Mali, Michael Lollesgaard, er færdig i det vestafrikanske land og er sammen med størstedelen af de udsendte danske soldater rejst hjem.

Hjemkomsten for både FN-chefen og soldaterne er helt efter planen, hvilket er mere, end man kan sige om udviklingen i det urolige land, danskerne efterlader.

Her ser situationen mindst lige så skidt ud, som da den danske generalmajor overtog ledelsen i marts sidste år.

34 soldater dræbt

- Arbejdet med at skabe fred har været alt for tungt. Hver gang, der er blevet løst et problem, er der dukket to nye op, siger Michael Lollesgaard.

Han kan se tilbage på godt halvandet år som chef, hvor 34 FN-soldater er blevet dræbt i kamp, mens flere hundreder er såret, i det der er blevet kaldt FN’s farligste mission nogensinde.

- Det har været hårdt. Hver dag skulle folkene ud på jorden og løse opgaver, og jeg vidste jo godt, at det ikke var alle, der var lige vel udrustede og uddannede til det, siger Michael Lollesgaard.

Bad om 250 soldater - fik 30

En af de mange udfordringer, den danske FN-chef har haft, har været at få Danmark og de øvrige vestlige FN-lande til at stille med de militære bidrag, missionen havde brug for.

Således bad Michael Lollesgaard sidste år Danmark om at stille med et kompagni bestående af op mod 250 soldater og 20-30 pansrede lastvogne til at oprette en kampklar konvoj - en såkaldt Combat Convoy Battalion.

Det ønske valgte Venstre-regeringen at se bort fra og sendte i stedet cirka 30 specialtropper, som har lavet efterretningsarbejde, samt et Hercules-transportfly, som er blevet udskudt og først skal af sted i det nye år.

Syrien og Irak - ikke Mali

Bidraget fik i første omgang Michael Lollesgaard til at lange ud efter beslutningstagerne, men i dag udtrykker han forståelse for prioriteringen.

- Regeringen valgte at prioritere Syrien og Irak, og det kan jeg da godt forstå. Jeg stod bare i en anden situation, hvor jeg havde behov for de styrker, siger han.

Det seneste militærbidrag til Mali har kostet omkring 50 millioner kroner.

Forsvaret har nu 12 stabsofficerer i Mali, som inden længe barberes ned til tre mand.

Michael Lollesgaard selv er nu arbejdsløs, men han har søgt en ledig generalstilling i Forsvaret.

/ritzau/