VEGGER: Der blev sendt mange venlige tanker til nu afdøde Finn Michelsen på årets generalforsamlinger i Vegger IF og VIF’s Venner.

Finn Michelsen var gennem hele sit liv et aktivt foreningsmenneske i Vegger og omegn, Først i Vegger IF, siden i VIF’s Venner og de seneste mange år i DGI.

Som æresmedlem i Vegger IF var han aktiv til det sidste, og som en af sine sidste foreningsopgaver var det således Finn Michelsen, der stod for revision af det seneste regnskab for VIF’s Venner.

Regnskabet sluttede i øvrigt med et overskud på 30.000 kroner, hvoraf de 23.000 allerede er givet videre til Vegger IF - til indkøb af sportsudstyr og sociale arrangementer for de enkelte ungdomshold.

Overskuddet vidner ifølge venneforeningens afgående formand Kaja Dalsgaard om et år, hvor både den årlige dilettantforestilling, byfesten og "Vegger Kro Reunion"-festen gav pæne afkast til de involverede foreninger.

Kaja Dalsgaard fortsætter selv om foreningstovholder for "Vegger Kro Reunion"-festen, selv om hun nu trækker sig ud af bestyrelsen for Vegger IFs Venner. Nyvalgt til bestyrelsen blev Rita Andersen og Klaus Sørensen. De får i den nye bestyrelse for venneforeningen selskab af Per Nielsen, Anni Hildebrandt, Malene Jensen, Bettina Lohse og Carsten Mortensen.

På generalforsamlingen i Vegger IF kunne formand Flemming Nygaard berette om et år med mange aktiviteter for de 220 medlemmer. Langt over halvdelen af medlemmerne er pt. fodboldspillere, men foreningen oplever aktuelt øget tilgang indenfor både badminton og gymnastik. På damesiden er det især Cross Dance, der hitter, mens det på herresiden specielt er cirkeltræning, der trækker nye medlemmer til.

Publikumsmæssigt var årets højdepunkt old boys kampen mellem Vegger og Ulsted, der på en lun sommeraften trak ikke færre end 150 tilskuere til fodbold i Vegger. I alt kom Vegger IF ud af 2016 med et overskud på 54.000 kr.

I bestyrelsen var der på forhånd brug for mindst et nyt medlem, men det lykkedes rent faktisk at supplere bestyrelsen med hele fire nye personer: Christian Dalgaard, Jette Krogh, Mathias Rathman og Birgitte Frendrup. De kommer i fremtiden til at arbejde sammen med Flemming Nygaard, Marianne Larsen, Anita Pedersen og Anders Henningsen.

Efter de to generalforsamlinger blev Vegger IFs forestående 100 års jubilæum ivrigt debatteret, og den officielle dag for festlighederne blev fastsat til lørdag d. 17. juni.

Håbet er, at også mange tidligere medlemmer og bysbørn til den tid vil være med til at fejre 100 års-jubilæet, der kommer til at strække sig over hele dagen med en afsluttende jubilæumsfest om aftenen.