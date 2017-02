VRÅ: I Vrå og omegn kan de ikke få skarnsstreger nok - i hvert fald ikke, når det foregår på de skrå brædder i Hønsehuset.

Her har Vrå Amatørteater to weekender i træk opført Emil fra Lønneberg. Og da ventelisten voksede og voksede til den sidste forestilling lørdag, så besluttede arrangøren at spille en ekstra gang - og det var en klog beslutning.

- De sidste to billetter blev solgt to minutter før, forestillingen gik i gang, fortæller Lisbeth Bak, der er formand for amatørteatret.

Dermed har omkring 1000 publikummer set forestillingen, og formanden vurderer, at cirka ti procent har haft fribillet - resten har betalt.

- Så for første gang i fire forsøg regner vi med, at det giver et ret pænt overskud, siger formanden.

Ambitionen har ellers været, at amatørteatrets vinterforestilling blot skulle løbe rundt. Reelt har en del af overskuddet fra Vrå Revyen dog måtte dække mindre underskud fra vinterforestillingerne, lyder det fra Lisbeth Bak.

Læren for amatørteatret er, at det gerne skal være en kendt forestilling, og at man som publikum ikke må være i tvivl, om man kan tage mindre børn med ind for at se den. Det var der ifølge formanden nemlig lidt tvivl om sidste år, hvor spøgelset fra Canterville blev opført.

Holdet bag Emil fra Lønneberg klappede hinanden på skuldrene lørdag aften. Her stod den både på svenske kjøttboller (fra IKEA), tyttebæris og lidt godt til ganen - uden publikum på. Så vidt vides blev ingen hejst til tops i flagstangen, selv om stemningen var høj ...