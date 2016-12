NORDJYLLAND: For tiden er en ide født af Det Musiske Hus i Frederikshavn ved at tage form: De har sammensat et stort orkester til at opføre hele The Eagles’ album "Hotel California", som er et ikonisk og prisbelønnet værk fra 1976.

Ideen er at folk skal have en koncertoplevelse, hvor man hører musikken som den var tænkt i sin helhed, som et album med numre i en bestemt rækkefølge.

Der bliver for tiden arbejder hårdt på forberedelserne, og fire unge nordjyske talenter har via audition fået mulighed for at deltage i opsætningen, der dermed er oppe på et 13 mand stort orkester.

"Hotel California" har premiere på Thisted Musikteater 12. januar, dagen efter går det løs i Det Musiske Hus i Frederikshavn, og senere følger en optræden på ALFA i Aars 26. januar, på Stubhuset i Støvring 27. januar og til slut på KEC i Aabybro 3. februar.