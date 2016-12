Forulykket russisk fly kan have haft defekte vinger

For første gang i 28 år: December varmere end november

Årsagen skyldes mild og fugtig luft fra sydvest og vest, der i flere perioder er strømmet ind over Danmark i december.

Danmarks Meteorologiske Institut skriver, at med en gennemsnitlig temperatur på 4,7 grader er december nu sikker på at blive varmere end november, der i gennemsnit var 4,0 grader varm.

Og faktisk har december måned for første gang i 28 år været varmere end november måned. Sidst det skete, var i 1988, oplyser DMI.

DANMARK: Der har i år været rigtig lange udsigter til nogen former for hvid jul.

