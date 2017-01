BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der er grøde i landsbyer og landdistrikter. Det konstaterede formand for Landsbyrådet, Knud Erik Sørensen, på årsmødet.

- Man kan sige, at det er svært at bevare pessimismen, sagde Knud Erik Sørensen med et smil.

Han glædede sig over, at udviklingen synes vendt til landsbyernes fordel.

- Der er flere, der bosætter sig i landsbyer og landsbyrådet, konstaterede han. Og kreditforeningerne er også blevet mere villige til at låne penge til køb af ejendomme i disse områder.

Et eksempel, der kom frem, at der på kort tid er solgt to ejendomme i Kraghede til aalborgensere. Den ene endda til over to mio. kr. Og kreditforeningerne har også vist velvilje til at låne penge ud i disse områder.

- Vi har oplevet, at prisen stiger på ejendomme i oplandet.

Knud Erik Sørensen efterlyste visioner fra Brønderslev Kommune.

- Vi har de seneste år oplevet mange besparelser. Men nu ser det ud til, at kommunen får hovedet oven vande. I hvert fald er det de meldinger, der kommer fra borgmester Mikael Klitgaard.

- Vi trænger til, at der kommer visioner på bordet, så kommunen kan udvikles.