Der er hjælp at hente

BRØNDERSLEV: Har du fået iPad/iPhone i julegave og behøver hjælp? Så er biblioteket klar til at vise, hvordan du får det bedste ud af den.

Lær at bruge julegaven. Privatfoto

