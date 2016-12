FREDERIKSHAVN: "Den A. P. Møllerske Støttefond" har i dag d. 22/12 2016 meddelt produktionsskolen, at der er bevilget 149.000 kr. til gennemførelse af projekt om udvikling af elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Tidligere på året meddelte "Det Obelske Familiefond" at den ville støtte projektet med 50.000 kr. og hele projektet blev skudt i gang i sommers, hvor "ROBLON FONDEN" i Frederikshavn gav tilsagn om 100.000 kr. Desuden har AL-Bank i Frederikshavn givet tilsagn om 3.000 kr. i støtte.

Derfor var der stor glæde og rigtig julestemning på Frederikshavn Produktion, for nu er projektet fuldt finansieret med donationer på 302.000 kr. og kan dermed igangsættes i det nye år.

Pengene skal bruges til et projekt, der hjælper sårbare og udsatte unge til igen at finde troen på sig selv og styrke elevernes selvværd, så de bliver i stand til at tage ansvar for eget liv, udvikling og fremtid.

Og det er der brug for. Mange unge har udfordringer, der kræver særligt fokus for, at de kan finde kvaliteten frem i deres liv. Produktionsskolen vil derfor afprøve nye veje i indsatsen for at motivere og inspirere de unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller finde beskæftigelse.

Nogle gange er det nødvendigt at afprøve nye initiativer, som kan være med til at styrke de unges tro på sig selv, på egne evner og på en fremtid med muligheder. Det projekt vi med donationen nu kan realisere, gør en forskel. I samarbejde med "Elholm Coaching" ved Anders Elholm Jeppesen, har to af skolens medarbejdere udviklet et projekt- og coachingforløb for skolens elever.

I et samfundsmæssigt perspektiv er det værdifuldt, at få de unge mennesker i job eller uddannelse, da de i mange tilfælde ellers bliver afhængige af offentlig forsørgelse. At ændre denne kurs i en tidlig alder og gøre gruppen selvforsørgende eller i mindre grad afhængig af offentlig forsørgelse, vil fremadrettet spare samfundet ressourcer.

Frederikshavn Kommune vil i fremtiden komme til at mangle arbejdskraft på grund af forventet jobskabelse og demografisk udvikling med færre i den arbejdsduelige alder. At få denne gruppe unge i beskæftigelse vil derfor også være til stor gavn for lokalsamfundet.