NORDJYLLAND: Stormen Urd hærgede i nat over det meste af Danmark, men trods vindstød af orkanstyrke i Nordjylland, så blev det ved materielle skader ikke bare i Nordjylland, men i hele landet.

Læs også: Hele landet slap for alvorlige stormskader

Ingen personer i landsdelen er meldt tilskadekomne i uvejret, oplyser vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi her til morgen.

Læs også: Her var de kraftigste vindstød i Nordjylland

- Det har begrænset sig til meldinger om væltede træer og enkelte steder nedfaldne tagsten. I Vestergade i Nørresundby er vejen således delvist spærret på grund af nedfaldne tagsten, oplyser vagtchefen, der roser nordjyderne for at have taget advarslerne fra politiet alvorligt.

Stormen var ved midnatstid aftaget så meget i i styrke, at politiet ikke længere frarådede unødig udkørsel.

Væltede træer

Vindstødene har dog fortsat helt frem til morgen været så kraftige, at der stadig er risiko for væltede træer og skilte på vejbanerne.

Beredskabet i Nordjylland og Falck havde indtil midnat haft 57 udrykninger til skader som følge af stormen, og de forventer yderligere udrykninger efterhånden som folk vågner op og opdager skader efter stormens hærgen.

Vandstanden i Limfjorden har hele natten været højere end normalt, men har siden midnat været faldende.

På landsplan er det også gået hårdt for sig. Øresundsbroen var en overgang lukket helt, mens der for Storebæltsbroen blev udsendt advarsel mod at køre over med vindfølsomme køretøjer.

Færgetrafik ramt

Og ligesom omkring Limfjorden og specielt i Løgstør så var der på Nordsjælland mest omkring Roskilde Fjord flere varsler om forhøjede vandstande, men langt de fleste steder holdt digerne dog stand.

Færgetrafikken blev også påvirket af stormen. Således aflyste Stena Line afgangene Frederikshavn-Göteborg og omvendt, men de skulle dog sejle tirsdag.

Også Color Line måtte aflyse alle afgange med hurtigfærger på ruterne Hirtshals-Kristiansand og Hirtshals-Larvik og omvendt.

Desuden blev togtrafikken mellem Aalborg og Aarhus ændret til blot et InterCity-tog en gang i timen.

Den offentlige trafik skulle dog være nogenlunde normaliseret her til morgen.