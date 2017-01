HALLUND: Et stort ulovligt anlagt haveanlæg i Hallund er nu havnet på Natur- og Miljøklagenævnets bord.

Brønderslev Kommune stemplede lige før jul det ulovlige anlæg som "lovligt".

Men den afgørelse er nu indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet.

- Vi afventer nu behandlingen i Natur- og Miljøklagenævnet, fortæller naturmedarbejder Keld Koustrup Sørensen fra Brønderslev Kommune.

Afsløret af luftfoto

Den ulovlige have er anlagt på adressen Sølvgade 122 i Hallund - i et område med fersk eng og sø. Brønderslev Kommune opdagede ulovligheden ved en luftfotografering af området, og det er fulgt op af et besøg på stedet.

På fersk eng tæt på Ryå og ådalen er der anlagt en have med staudebede på et 3500 kvadratmeter stort område.

Desuden er der i sten bygget et vandløb op, der går ind gennem området. Desuden er der plantet 1300 kvadratmeter skov i form af træer, birk, el, ædelgran, rødgran.