HJALLERUP: Beboere i Hjallerup er stadig plaget af lugtgener fra asfaltfabrikken NCC Roads i Hjallerup. En nylig udarbejdet rapport udfærdiget af Sweco viser, at røgen lugter mere end det tilladelige.

Efter krav fra Brønderslev Kommune har NCC Roads nu foretaget en mere grundig gennemgang af målingerne og der er foretaget nye beregninger.

- Undersøgelserne viser, at grænseværdien for lugt er overskredet, mens udledningen af stoffer fra skorstenen ellers overholder grænserne, forklarer formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K).

NCC Roads har selv tilbudt at foretage en gennemgang af produktionsanlægget, ligesom der i marts skal gennemføres en ny lugtmåling i skorstenen. I marts genoptages produktionen af asfalt.

- På baggrund af den nye måling i marts gennemføres om nødvendigt tiltag, der sikrer, at lugten holdes inden for grænseværdien.

Ifølge rapporten viser beregningerne fra det, der kaldes diffuse kilder på virksomheden, et relativt højt niveau.

Usikre målinger

Dog påpeges det, at de målinger, der ligger til grund for beregningerne, er noget usikre. Der findes ikke godkendte metoder for disse målinger.

I erkendelse heraf har NCC Roads udarbejdet en handleplan for at gennemføre tiltag, der kan reducere lugtproblemerne. Disse sættes straks i gang og ventes efter afprøvning i 2017 indført i 2018.

Brønderslev Kommune har krævet, at NCC Roads afdækker indholdet af de stoffer, der er i luften.

Det viser sig, at der er et forholdsvis højt indhold af polycyclic aromatic hydrocarbon, som er stoffer carbon og hydrogen, der findes i kul og tjære-produkter. Indholdet af øvrige stoffer er noget lavere.

Til embedslægen

- Vi sender nu redegørelsen til vurdering hos embedslægen, fortæller Karsten Frederiksen. Vi foretager os ikke noget, før embedslægen har svaret. Det ser vi ingen anledning til.

Selv om der tidligere er rejst tvivl om en mulig sundhedsrisiko for naboerne, har embedslægen ikke tidligere anbefalet et driftsstop for virksomheden, som naboer har krævet.