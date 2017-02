BRØNDERSLEV: Den følsomme danske sangerinde og den seje amerikanske rockguitarist kan udgøre et perfekt match.

Det oplevede publikum, da Anne Dorte Michelsen og Billy Cross med band gik på scenen på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev lørdag aften.

De to kunstnere gav anledning til undren hos flere, da de i sin tid indledte det musikalske samarbejde. Fordi de er så forskellige i deres udtryk. Men Anne Dorte Michelsen og Billy Cross var fra scenen i Brønderslev enige om, at de sammen udgør et godt match - ja faktisk det perfekte match.

- Det har noget at gøre med musikkens bredde, glæden ved den gode sang. Det har noget at gøre med, at vi begge to føler, at ligegyldigt hvor stille en sang er eller hvor hurtig, den er, så skal den altid havde noget soul, den skal swinge og den skal have rytme, forklarede Anne Dorte Michelsen.

Og publikum blev under vejs i koncerten taget med gennem en række numre lige fra de klassiske Michelsen numre, "Jeg har lagt mine våben", "Før eller siden" og "En lykkelig familie" til numre fra det seneste album: De Voksnes Rækker.

Anne Dorte Michaelsen og Billy Cross leverede smukke ord og vellyd i tæt samspil med det top-tunede trekløver Per Christian Frost, Dan Hemmer og Rasmus Kiehlberg.

Støttekredsen for NiH kunne glæde sig over 380 solgte billetter til aftenen.

- Det er rigtig fint - vi er helt tilfreds med fremmødet, sagde Jens Christian Larsen fra støttekredsen.

- Det hjælper selvfølgelig også meget, at bloddonorerne har købt en del billetter.

Ole Bøgh Johansen er formand for det lokale bloddonorkorps, og han overværede også koncerten.

- Hver gang der bliver afgivet en portion blod, får vi 55 kroner af regionen - og de penge giver vi tilbage til donorerne på den her måde, Vi inviterer samtlige donorer til koncerten, og så kan de få billetter efter først-til-mølle-princippet, fortalte han.

Næste arrangement i støttekredsens regi er foredrag med Anders Agger, og lørdag 18. marts følger et musikalsk møde med "Shu-bi or not Shu-bi", hvor ørehængerne fra de gyldne Shu-bi-dua-tider får nyt liv.