BRØNDERSLEV: Inge Marie Eriksen, Skovparken, Brønderslev, mener, at viceværterne i Boligforeningen Fredensbo, Lars Hansen og Lene Hildebrandt, begge fortjener dagens rose.

- De har reddet min kats liv, fortæller Inge Marie Eriksen.

Forleden var hendes kat Sofus på ni måneder kravlet op i et seks-syv meter højt træ. Her sad den i to dage uden at kunne komme ned igen. Inge Marie Eriksen forsøgte selv med en trappestige, men den rakte ikke.

- Jeg ringede til viceværterne for at høre, om de kunne hjælpe mig med en lang stige. Efter 10 minutter var de hos mig. Lene Hildebrandt kravlede op på stigen, og selv om de tynde grene svajede noget, nåede Lene Hildebrandt op i toppen. Dog med megen møje og besvær.

- Lene Hildebrandt var bare sej, siger Inge Marie Eriksen.

Hun kalder de to viceværter for hverdagens helte.

- De fortjener virkelig ros, fordi de reddede min elskede Sofus, bemærker Inge Marie Eriksen.