Også den schweiziske bank Credit Suisse er nået til enighed med amerikanske myndigheder om regningen for bankens ageren op til finanskrisen.

Erstatningen skyldes Deutsche Banks rolle i forbindelse med udstedelse og markedsføring af obligationer med sikkerhed i de såkaldte subprimelån, der fik finanskrisen til at rulle.

Banken bøder nu for sit medansvar for finanskrisen

Deutsche Banks hovedsæde i Frankfurt am Main. Foto: Daniel Roland/Scanpix

