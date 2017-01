Nye regler for støj i Skagen

Hun er mester i at netværke

White Hawks-træner: Skal forsøge at fange Aalborg

Aalborg-truppen er tæt på at være komplet

- Jeg synes, jeg har nok at gøre i forvejen, siger han.

Brian Møller Hansen vil selv lede opbygningen af hotellet, men ansætter en leder til at stå for driften.

Men hotellets største aktiv bliver naboskabet med golfbanen Hvide Klit, stranden, der ligger fem-syv minutters gang væk, naturstier og mulighed for ridning.

Skolen blev opført i 1970’erne. Ejeren af gården Diget, Sv. Aage Larsen, stillede grunden til rådighed med en klausul om, at bygningerne skulle benyttes til højskole. Digets Fond ejer fortsat jorden. Brian Møller Hansen har derfor også skullet forhandle en areallejekontrakt på plads.

Det er seks år siden, at bestyrelsen for Diget indgav konkursbegæring efter flere års driftsunderskud.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies