Sådan giver du starthjælp

- Sluk begge biler, inden I sætter startkablerne til. Både giver og modtager. Tag eventuelt nøglerne ud for at være helt sikker.

- Sæt det røde pluskabel til pluspolen på det flade batteri. Sæt den anden ende af det røde pluskabel til pluspolen på det givende batteri.

- Sæt det sorte minuskabel til minuspolen på det opladede batteri. Sæt herefter den anden ende af det sorte minuskabel til det særligt indrettede stelpunkt eller et sted med god stelforbindelse på motoren af bilen, der mangler strøm.

- Start den strømgivende bils motor. Start den modtagende bils motor inden for et minut herefter.

- Når den ellers flade bil kan starte, så fjerner du først det sorte minuskabel fra denne bil og efterfølgende fra den strømgivende bil. Fjern det røde kabel i samme rækkefølge. Først fra modtager - bagefter fra giver.

- Kør en tur på mindst en halv time for at lade batteriet op. Overvej at genoplade eller udskifte batteriet, så du ikke har samme problem næste morgen.

Kilde: FDM og Autoteknisk Center