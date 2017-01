DRONNINGLUND: Mandag 30. januar besøger socialdemokraten Rasmus Prehn, MF, ’Huset’ på Gutenbergvej i Dronninglund.

- Rasmus Prehn vil lægge op til debat om noget af det der rører sig lige nu, fortæller Christen Bager, der er formand for Socialdemokratiet i tidligere Dronninglund Kommune.

- Der er masser af emner at tage fat på. Skal vi have flere tunnelrør? Bro mellem Hals og Egense? Betalingsring omkring Aalborg? Ja, der er nok at diskutere, når Socialdemokratiets trafikordfører kommer på besøg, fastslår Christen Bager, der også oplyser, at man gerne ville have haft besøg af Ane Halsboe-Jørgensen, men hun var desværre forhindret

Det er gratis at deltage i arrangementet, der starter kl. 19.