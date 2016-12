LONDON: Disney har brugt milliarder og atter milliarder dollar de seneste ti år på at købe op. I 2016 betyder det, at Disney er blevet filmbranchens ukronede konge. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Selskabet, der for længst er blevet meget andet end tegnefilm, har produceret de fire mest indtjenende film i år.

Som det første filmselskab i verden har det allerede solgt billetter for mere end syv milliarder dollar, 50 milliarder kroner, på et år.

I 2016 står Disney bag Captain America: Civil War, Finding Dory, Zootopia og The Jungle Book, der alle har tjent omkring en milliard dollar.

Star Wars Rogue One er netop udkommet og har allerede solgt billetter for 300 millioner dollar på sin første weekend.

Det tyder på, at Disney vil sælge billetter for op mod otte milliarder dollar i 2016.

Købte for milliarder

I 2005 havde Disney kun en film på årets liste over de mest sælgende film. Men så begyndte selskabet at købe op.

I 2006 blev Pixar, der er kendt for animationsfilm som Toy Story, købt for 7,4 milliarder dollar.

I 2009 blev Marvel-universet, der tæller X-Men og Iron Man, købt for fire milliarder dollar, og i 2012 solgte George Lucas sit hjertebarn, Star Wars, til Disney.

- Ledelsen havde en vision, og den viste sig at holde stik.

- De fokuserede på stærke karakterer, der virker i alle deres forretningsben - legetøj, merchandise og forlystelsesparker, siger forskningschef ved Ampere Analysis Guy Bisson til The Guardian.

Legetøj sælger

Specielt legetøj og merchandise er blevet særdeles lukrativt for Disney.

Ifølge den britiske avis er der solgt merchandise og legetøj relateret til filmen Frozen for ikke mindre end 107 milliarder dollar, 760 milliarder kroner, på verdensplan.

Disney udliciterer rettighederne og får dermed langt fra alle indtægterne selv. Men i regnskabsåret, der sluttede med oktober, omsatte divisionen "Consumer Products & Interactive Media" for 5,5 milliarder dollar.

Aktionærerne i Disney er også blevet belønnet for de mange opkøb. Aktien er siden 2012 omkring tredoblet, og markedsværdien har nået 168 milliarder dollar.

/ritzau/