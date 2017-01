Stjal el-tandbørster for en million

DM 2017 Elite holdes i slutningen af marts i Haderslev, mens slutspillet i DM 2017 for hold afholdes tirsdag den 31. januar i Brønderslev.

Veteran V35 - som er for spillere på minimum 35 år - blev vundet af Bjarne Axelsen foran Anette Engel og Michael Toft Nielsen.

Division 1, som er kategorien lige under eliteniveau, blev vundet af Fredrik Løth Bodilsen med sølv til Mads Løth Bodilsen og bronze til Nour Dalal.

Brønderslev vært for tre DM-afdelinger

