To kunder kan powershoppe

Byggeri i Gug Alper får lov til at fortsætte

På grund af den kraftige blæst kan det være en god idé at tjekke, at de udendørs juledekorationer og lyskæder ikke lige kan blæse væk, tilråder DMI.

Til gengæld kan juledag blive en halvlun dag med omkring 10 graders varme, mulighed for lidt sol og ikke så kraftig vind - før den efterfølgende dags blæsevejr.

