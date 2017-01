AaB ser ud til at droppe sydafrikaner

Mange delfiner, der ses i de danske farvande, forbliver ubestemte. I marts 2016 blev der således set to ubestemte delfiner i Limfjorden ud for Musikhuset i Aalborg.

Hvidnæsen er den mest almindelige delfin-art i danske farvande. Den har en fast bestand i Nordsøen og Skagerrak. Hvidnæsen kan blive op til tre meter lang, og er sammen med marsvinet den eneste hval, der regnes for at være hjemmehørende i danske farvande.

Den døde delfin ved Strandby er derfor ikke identisk med delfinen ved Skagen, da delfinen, der i snart en måned har holdt til ved Skagen Havn, er et øresvin, som er en helt anden delfin-art.

STRANDBY: Den døde delfin, der blev fundet mandag morgen ved Strandby, er en hvidnæse. Det siger biolog Kristina Ydesen, Ocenariet i Hirtshals, efter at hun har set billeder af den døde delfin på Nordjyske.dk.

