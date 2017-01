HJØRRING: I foråret og sommeren 2016 var der en sand indbrudsbølge i vaskekældre til udlejningsejendomme i Hjørring - langt over 20 gange var der indbrud i vaskekældre, hvor der stadig er eller var betalingsautomater til kontanter.

En god del af de indbrud er en 27-årig mand nu blevet stillet til regnskab for ved Retten i Hjørring, hvor han blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf de to er til afregning her og nu, mens de sidste fire blev gjort betinget. Manden blev dømt for 25 indbrud, hvor der i alle tilfælde kun blev stjålet mindre beløb. Ejerne af automaterne mistede langt flere penge på de ødelæggelser, manden stod bag, når han brød ind i møntboksene.

Indbruddene stod på i to bølger, én i foråret/forsommeren hvorefter han holdt en pause, indtil der kom en stribe indbrud mere i slutningen af august. Allerede dengang mente lokalpolitiet i Hjørring, at det var den samme gerningsmand til alle indbruddene.