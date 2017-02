RAKKEBY: En 60-årig mand fra Rakkeby har fået 70 dages betinget fængsel med en prøvetid på to år for spirituskørsel med en promille på mindst 0,69 ifølge en blodprøve og for kørsel, selvom han var frakendt retten til at køre bil.

Derudover blev han frakendt retten førerretten i 10 år fra domsafsigelsen.

Dommen blev gjort betinget af hensyn til mandens helbred, oplyser anklager Palle Fuglsang.

De to forhold, som manden blev dømt for, blev begge begået i september sidste år og fandt sted på Næssundvej i Karby.

Manden er tidligere dømt seks gange for spirituskørsel og syv gange for kørsel i frakendelsestiden.

Han modtog dommen.