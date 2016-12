KØBENHAVN: Nok er C20 Cap ikke Dow Jones og København ikke Wall Street, men alligevel giver en plads i det toneangivende danske aktieindeks opmærksomhed og status.

Mandag træder Nets og Dong ind blandt de 20 aktier, der udgør C20 Cap - Danmarks toneangivende aktieindeks. Fælles for begge er, at de er børsnoteret i år og solgt som folkeaktier.

Ud af indekset træder producenten af udstyr og løsninger til cementindustrien og minebranchen FLSmidth og den skandinaviske bank Nordea.

- Det er et godt sted at være, hvis man er et selskab, der får noget ud af at stå i udstillingsvinduet.

- Man får mulighed for at vise sig frem som investeringsmulighed for de professionelle investorer. Og man bliver nævnt rigtig mange gange i medierne, når man er blevet en del af det fine selskab, siger investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen.

Medlemmerne af C20 Cap bliver udvalgt ved, at Nasdaq OMX, der ejer den danske børs, tager de 25 børsnoterede selskaber i Danmark med den højeste markedsværdi.

De 20 af dem, der bliver handlet mest på et halvt år, bliver så en del af indekset. Det har givet altså givet plads til Dong og Nets.

For sidstnævnte er indtrædelsen sket på en uheldig baggrund. Aktien blev børsnoteret i september til 150 kroner per aktie, men er faldet markant siden til 117,7 kroner.

Den store handel har altså været præget af investorer, der ville af med deres aktier.

- Nets kommer ikke ind i indekset, fordi de har gjort det fantastisk. Det har næppe været deres drøm at komme i C20 på baggrund af en børsnotering, der har barberet en femtedel af værdien af selskabet væk, siger Per Hansen.

En plads i indekset kan give øget omtale og få banker, der skal have alle C20-aktier i fonde, til at købe op.

Men grundlæggende er en plads i indekset blot et symptom på en udvikling, der kan være både god og dårlig.

- Man skal huske på, at det er årsagerne til, at man kommer med i indekset, der bestemmer kursen. Så som investorer skal man ikke tillægge det for meget værdi, siger Per Hansen./ritzau/