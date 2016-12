JAMMERBUGT: En 34-årig mand bosiddende i Jammerbugt kommune er onsdag blevet fængslet frem til 18. januar efter et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Manden blev anholdt tirsdag og er sigtet efter straffelovens paragraf 191a, der åbner op for, at grov doping-kriminalitet - hvor der sælges til et større antal personer mod betydeligt vederlag - kan straffes med fængsel indtil seks år.

Politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Hjørring, fortæller, at dørene blev lukket ved grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen.

Han oplyser endvidere, at den 34-årige ikke har kæret fængslingen til landsretten.

Der foreligger ikke oplysninger om, hvordan manden stiller sig til sigtelsen.