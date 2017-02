JERSLEV: 130 fodboldspillere dyster i tre dage i Jerslev. Det er Parasport Danmark, der står bag landstræningsstævnet.

Oprindeligt var det planen, at Kolding skulle huse stævnet, men det lykkedes ikke at få de nødvendige aftaler på plads. Men så slog Jerslev til.

Det skal siges, at landstræneren, Mogens Karlsen, bor i Jerslev, og han fik i løbet af få timer en aftale i stand med Brønderslev Kommune.

- Kommunen, Toftegårdsskolen, ja alle, har ydet stor velvilje, fortæller Mogens Thomsen. Lørdag blev spillet en kamp mod Ø. Brønderslev serie 5, men her trak Parasport-spillerne det korteste strå, idet Ø. Brønderslev vandt dysten 6-1.

Der var temmelig pløret på banerne i Jerslev til dysterne, men det tog spillerne med godt mod.

Det var A-holdet, der spillede kamp mod Ø. Brønderslev. Der var også spillere i B-, C- og D-rækkerne samt for damer.

Jess Grønning fra Aalborg er cheftræner for D-mixholdet. Det er et nyt hold, der er etableret med både piger og drenge på holdet.

I fire år har Jess Grønning, der ellers er pædagog på Sofiendalskolen i Aalborg, været træner.

- Det er spændende at have med de unge mennesker at gøre, siger han.

Der skal afvikles endnu et stævne, inden der udtages spillere til et hold, der skal deltage i et træningsstævne i Oslo.

Betina Thomsen håber på en plads på holdet. Hun bor på Bofællesskabet i Frederiksgade i Brønderslev.

- Jeg spiller en gang om ugen fodbold i Jerslev, hvor Mogens Karlsen er træner, fortæller Betina Thomsen. Fodbold er sjovt, men det kan være hårdt, når der skal løbes meget.

Jess Grønning siger, at på hans hold er det sociale højt prioritere. Vi går ikke så meget op i det fine spil og at vinde. Det gælder om, at de unge har en god oplevelse.

- Andre hold skal til Portugal og Hviderusland for at deltage i turneringer.

Det er noget spillerne glæder sig meget til.

- Man føler sig nærmest på landsholdet, lyder det fra spillere.

Mogens Karlsen fortæller, at det har været fantastiske dage.

- Alle har hygget sig, og er mange oplevelser rigere.