SKAGEN: Drabssagen fra Skagen, hvor en 20-årig mand mandag 16. januar var udsat for et brutalt overfald og døde to dage senere, har fået et nyt kapitel.

Læs også: 16 dræbt i busulykke

Lørdag eftermiddag blev en mand i tyverne fremstillet ved Retten i Aalborg. Han er sigtet for overtrædelse af paragraf 123, der handler om vidnetrusler.

Læs også: 16 dræbt i busulykke

Men byretten fandt ikke grundlag for at varetægtsfængsle den sigtede.

- Han blev løsladt, hvilket vi har kæret til landsretten, oplyser anklager Tina Jægerum Østergaard.

Anklagemyndigheden holder fast i mistanken om, at den sigtede har "forsøgt at påvirke folk, som skal afgive forklaring i en sag".

Tina Jægerum Østergaard kan dog ikke komme nærmere ind på sigtelsen, da grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre.

Hun kan heller ikke komme nærmere ind på den sigtedes tilknytning til sagen og derunder de personer, som er blevet anholdt og sidder varetægtsfængslet for drabet.