THISTED: Langt om længe fik Thisted Håndbold lov til at komme i gang med sæsonen, og kvinderne lagde ud med lokalhåndboldens nyeste derby mod Thy Håndbold, som de i sidste øjeblik vandt med 22-21.

- Der var rigtig god fight hele vejen. Vi gav ikke en millimeter væk, og det gjorde de heller ikke. Der var masser af kampgejst og vilje, gode tacklinger i forsvaret og dermed også mange udvisninger. Jeg er meget fortrøstningsfuld, fortæller Lars Bille.

- Styrkeforholdet er på plads

Hjemmeholdet i Rolighedshallen var glade for endelig at komme i aktion igen, og Thisted Håndbold var meget tilfredse med at starte ud med en sejr i et vigtigt lokalopgør, og træner Frank Andersen mener, at Thisted Håndbold med sejren har distanceret sig.

- Nu har vi vundet de sidste fire indbyrdes opgør, så jeg synes, at styrkeforholdet er på plads, siger Frank Andersen og stikker til rivalerne.