LIVERPOOL: Intensitet, drama og et Liverpool-sejrsmål i fire minutters overtid var på menuen, da Everton og Liverpool mandag aften mødtes i det klassiske Merseyside-derby i Premier League.

Matchvinder for Liverpool blev Sadio Mané, da han godt halvvejs inde i den næsten ti minutter lange tillægstid var over en ripost og dermed skrev sig ind på en af de meget vigtige sider i lokalhistorien.

Med sejren ligger Liverpool på andenpladsen i Premier League med 37 point for 17 kampe. Topholdet Chelsea har 43.

Everton ligger på niendepladsen med 23 point.

De blåklædte værter kom flyvende ind i tacklingerne fra start af den hektiske kamp, og de forsøgte med fysik og meget tætte markeringer at kyse de mere letfodede Liverpool-spillere.

Presset virkede helt efter hensigten, og typisk for lokalopgøret var forskellen på de to holds ligaplaceringer længe ikke til at se.

Tempoet var højt, men etableret spil var der ikke meget af i første halvleg, hvor Liverpool ikke kunne få det store til at hænge sammen, og Everton jagtede rundt som et sultent ulvekobbel.

Alle frie rum blev lukket hurtigt ned.

Først efter 37 minutter så tilskuerne på Goodison Park en farlig afslutning. Den tilfaldt gæsterne. Tværafleveringen ind foran mål lå dog et par centimeter på den forkerte side af Divock Origi, og den formstærke Liverpool-angriber skød over mål.

Kort før pausen headede Evertons Funes Mori forbi mål efter hjørnespark.

I det seneste Merseyside-derby røg netop Mori ud for en benbrækkertackling på Origi.

I anden halvleg fik Liverpool bedre fat, og Everton kunne ikke holde intensiteten.

I stedet blev de blåklædte presset tilbage på egen banehalvdel, og efter 50 minutter havde Roberto Firmino en stor chance alene med Everton-målmand Maarten Stekelenburg.

Samme Stekelenburg måtte efter 62 minutter udgå som følge af et sammenstød med en holdkammerat, og så begyndte alarmklokkerne så småt at bimle for alvor.

De burde måske være begyndte at kime efter 69 minutter, men Evertons Ross Barkley slap for direkte rødt kort efter en flyvende tackling direkte på anklen af Jordan Henderson.

Ni minutter før tid fik derbyet endnu en dimension, da Evertons indskiftede reservemålmand, Joel Robles, leverede en pragtredning på et skud fra Roberto Firmino.

Men i de mange minutters overtid, som skyldtes flere spilstop på grund af ramte spillere, dukkede Sadio Mané så op.

Han var vaks på et skud fra indskiftede Daniel Sturridge, som sneg sig forbi Robles og ramte stolpen.

/ritzau/