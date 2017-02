BRØNDERSLEV: I to nye dokumentarserier sætter TV2 fokus på presset i gymnasierne og undervisningen i folkeskolen.

I den første serie "Drengene mod pigerne" følges i fire programmer en 3.g.-klasse på Brønderslev Gymnasium. I serien følges elevernes op- og nedture gennem det, de selv kalder for et afgørende år for resten af deres liv.

Der er premiere på serien på TV2 onsdag 8. februar kl. 21.05.

Pigerne er meget ambitiøse og går målrettet efter 12-tallerne, mens drengene hellere slapper af, pjækker og ikke tager karaktererne så seriøst. Det er en tendens, som tydeligt ses på gymnasiet i Brønderslev og andre steder i landet.

- Der er et enormt stort pres på eleverne i gymnasiet i dag. Det oplever de i hvert fald selv. Og vi vil med denne dokumentarserie gerne give et indblik i, hvordan eleverne tackler de mange forventninger og det store pres, de oplever, siger dokumentarredaktør Lasse Bjerre fraTV2.

Ræset mod de høje karakterer er blevet forstærket. Og en helt ny undersøgelse, som blev offentliggjort for nylig, viser, at karakterræset er med til at presse flertallet af elever så hårdt, at de bliver lige så stressede som de 20 pct. mest stressede voksne.

- Det bekræfter kun, hvor aktuelt og relevant, det er at sætte fokus på denne problematik. Og vi håber, at programmerne vil give et bedre grundlag for at gøre os alle sammen klogere på den hverdag, som eleverne har i gymnasiet, siger Lasse Bjerre.

Pigerne overhaler drengene

Kontrasten mellem drengene og pigerne vokser. Pigerne kommer ud af gymnasierne med væsentlige højere snit end drengene, og det kan de mærke rundt på universiteterne i Danmark. Her fylder pigerne mere og mere på de prestigefyldte studier, hvorimod drengene sakker bagud. For 50 år siden var næsten alle nyuddannede læger mænd, hvorimod statistikken i dag viser, at 2 ud af 3 medicinstuderende er kvinder.

Rikke Sloth, der er en af de unge, vi følger, drømmer om at læse medicin på Aarhus Universitet, hvilket kræver et snit på 10,6.

- Det, der afspejler mig, det er, hvor god jeg er i skolen. Det er som om, at man ikke længere er nok i sig selv. Man er nødt til at have en høj uddannelse for at bare være lidt synlig, fortæller Rikke Sloth.

3.g’eren Hans Bak Nielsen har evnerne til at score høje karakterer, men han har helt mistet motivationen, og karaktererne rasler ned.

- Anerkendelse kommer altså ikke af karakterer, siger Hans Bak Nielsen, der gerne vil være musiker.

TV 2 har haft en helt unik adgang, og vi er med, både når elevernes manglende indsats bliver drøftet på lukkede lærermøder, når advarsler deles ud, og når eleverne skal skrive den store skriftlige opgave i 3.g. - SRP, beretter Lasse Bjerre.

Programmerne er produceret af Dokumentarkompagniet & Radiator Film med støtte fra Den Vestdanske Filmpulje.

I den anden dokumentarserie "Pisk eller gulerod", som vises på TV2 fra onsdag 15. marts kl. 21.05, handler det om et eksperiment på en almindelig dansk folkeskole.

Det siges ofte, at det faglige niveau i folkeskolen skal hæves, hvis Danmark skal kunne klare sig på et stadigt mere globalt arbejdsmarked. Men spørgsmålet er hvordan? To hold lærere, der repræsenterer to forskellige undervisningsformer, hhv. pisk og gulerod, sættes ind i hver sin 7. klasse.

Pisk-lærerne underviser formelt og lærerstyret med fokus på traditionel tavleundervisning, repetition, regler og konsekvenser. Gulerods-lærerne underviser på en uformel og elevinddragende måde med fokus på tværfagligt projektarbejde i grupper og på processen frem for målet.

Hvad virker bedst? Efter tre måneder bliver børnenes faglige viden mål og deres arbejdsmetoder vurderet.

Dokumentarserien er produceret af Dokumentarkompagniet med støtte fra PublicServicePuljen.

"Pisk eller gulerod" er også på fire afsnit, og der er premiere på TV 2 onsdag 15. marts kl. 21.05.