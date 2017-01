HJARDEMÅL KLIT: Ingrid Melgaard og Henrik Holm ejer en ejendom i Hjardemål Klit.

Parret, som bor og arbejder i Aalborg og Aabybro, havde også planlagt at ville flytte til Hjardemål Klit, når huset var færdigrenoveret.

Og det mål er nu tæt ved at være nået, men så kom en telefonopringning fra Erhvervsministeriet en aften i sidste uge.

- En pressemedarbejder fortalte, at vi skulle vide, at om formiddagen næste dag ville det komme frem i pressen, at centeret skulle udvides, og vores ejendom ville være i fare for at skulle eksproprieres, fortæller Ingrid Melgaard.

- Fra det øjeblik, det kom frem, var værdien af alle ejendomme i Hjardemål Klit stort set nul, siger Henrik Holm.

Giver ikke op uden kamp

De har som andre i området mistet stort set enhver tiltro til politikere og embedsmænd. De forstår ikke, at der ikke kunne være sat en bestemmelse på de ejendomme, som ligger tættest på, at hvis de skulle sælges, så ville staten have lov til at købe eller i det mindste fortælle køberne, at der kunne være planer for området.

- Vi gjorde selv op med, at med de rette vinduer mod syd og testmøllerne kunne vi leve med det.

Parret er dog ikke til sinds at give op uden kamp, og de håber, at de fastboende i fællesskab og sammen med andre i området kan give statens og industriens planer modstand.