Rygterne om, at den aldrende britiske monark var afgået ved døden, spredte sig hastigt på sociale medier torsdag, skriver flere britiske medier, heriblandt People.

Den falske nyhed var sat i gang af et par falske Twitterkonti, der udgav sig for at være det anerkendte medie BBC.

Og måske netop fordi kontiene formåede at ligne den oprindelige ret meget, blev flere hundrede brugere af det sociale medie narret til at dele opslaget, der lød:

- Breaking: Buckingham Palace meddeler, at dronning Elizabeth er afgået ved døden i en alder af 90 år. Omstændighederne er ukendte. Opdateres.

Konti slettet

De falske konti er senere blevet slettet. Men inden da nåede den falske nyhed om dronning Elizabeths død at sprede panik blandet royale tilhængere på internettet.

Vand på rygtemøllen var også, at dronning Elizabeth denne jul ikke deltog i den årlige julemesse i Sandringham for første gang i årtier.

Det har fået mange til at frygte for monarkens helbred, men hun viste sig blot at være plaget af en forkølelse.

Selv har hverken dronning Elizabeth eller BBC kommenteret de falske rygter om monarkens død.

