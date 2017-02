MARIAGERFJORD: Hendes Majestæt Dronningen vil i forbindelse med det traditionsrige sommertogt med kongeskibet besøge Mariagerfjord.

Det sker 15. og 16. juni. Hvordan selve programmet for besøget vil se ud, bliver planlagt i den nærmeste fremtid.

- I byrådet glæder vi os til at byde H.M. Dronningen velkommen. Det er noget ganske særligt at få royalt besøg. Jeg er sikker på, at vi får nogle fantastiske dage, hvor vi sammen med kommunens borgere får mulighed for at vise vores skønne kommune frem på bedste vis, siger borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen, i en pressemeddelelse.

- Vi er stolte af at bo omkring Danmarks smukkeste fjord, og derfor ser vi frem til, at H.M. Dronningen og kongeskibet lægger vejen forbi i forbindelse med årets sommertogt.

Læs mere om sommertogt 2017 og Kongeskibet Dannebrog:

http://kongehuset.dk/nyheder/hm-dronningens-sommertogter-2017