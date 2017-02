DRONNINGLUND: De færreste beboere i Dronninglund og omegn - for ikke at sige i hele Nordjylland - er klar over, hvilke berømte beboere og ejere Dronninglund Slot har haft.

- Jo, man kender selvfølgelig Dronning Charlotte Amalie, der ændrede det gamle klosters navn fra Hundslund til Dronninglund, og hendes datter Prinsesse Sofie Hedvig.

- Helt klart damer af høj rang, men indflydelse på danmarkshistorien har de ikke haft, bemærker lokalhistorikeren Runa Christensen fra Flauenskjold.

- Det har derimod købmand Jacob Severin, som i mere end 15 år sørgede for sejlads til og fra Grønland.

Den danske kongemagt havde nemlig i 1731 givet op og kaldte missionærer og købmænd hjem fra Godthåb, fordi udgiften til Hans Egedes mission slet ikke kunne dækkes af spækkøbmændenes fortjeneste, fortæller Runa Christensen.

Jacob Severin overtog forpligtigelsen, så Hans Egede kunne blive i Grønland. Han købte Dronninglund, som strakte sig fra Voergaard til Limfjorden og fra Kattegat til herregårdene Vang og Vrå med de store skove, Dronninglund Storskov og Hals Nørre- og Sønderskov. Det havde Jacob Severin brug for til skibsbyggeri samt huse og brændsel på Grønland.

Fra sin nyindrettede havn med skibsværft, pakhuse og trankogeri i Bløden lige vest for Hals sørgede købmand Severin for sejlads til og fra Grønland.

Oppe i Grønland sørgede hans folk, bl.a. hans tre svogre, for at holde de fremmede hvalfangere fra Holland, England og Biscayen fra at gå på spæk hugst hos Grønlands befolkning.

Søslag

I det eneste søslag med krudt og kugler, som har fundet sted ved Grønlands kyst, vandt Jacob Severins folk over Hollænderne og fastholdt Grønlands tilhørsforhold til Danmark.

Den spændende historie om Grønland i første halvdel af 1700-tallet fortælles med billedillustration torsdag aften 9. februar i Kultur Café Jyske Aas ved Dronninglund Slot.

- Dronninglund Slots næste ejer var endnu mere berømt. Det var Grev A. G. Moltke, som styrede hele Danmark for en uduelig enevælds konge. Moltke, som kom fra en fin gammel familie, havde ikke selv nogen særlige økonomiske midler, men gennem det arbejde, han udførte for kong Frederik 5. og Danmark, blev han rigt belønnet. beretter Runa Christensen videre.

A. G. Moltke har til sin egen vinterbolig bygget og indrettet det fineste palæ på Amalienborg, Moltkes - eller Chr. VII’s - palæ, hvor Dronning Margrethe nu bor. Han har samlet det største gods på Sjælland omkring den herregård, Bregentved, som han fik af kongen.

Runa Christensen bemærker, at det er Moltkes fortjeneste, at verdens fineste rytterstatue står uden for hans palæ på Amalienborg, og at vi har verdens tidligste virkeligt gennemførte flora - Flora Danica - med alle vækster i den danske konges riger og lande - fra det nordligste Norge og ned til Hamburg syd for Hertugdømmerne.

Anlagde park

- Moltke forlangte i 1754 en park anlagt ved Dronninglund - det er den park med lindealléer, vi stadig kan glæde os over på slottets sydside, tilføjer Runa Christensen

- I 1760’erne lod Moltke Dronninglund ombygge efter hofarkitekt Laurids de Thuras forslag, så slottet kom til at se ud, som vi kender det i dag med indgang fra nord gennem slotsgården.

Alt dette vil man også kunne høre om og se illustrationer fra, men først torsdag 23. februar.