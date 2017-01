HJØRRING: Fredag 23. juni bliver sidste dag, hvor der kan købes kaffe, croissanter og billetter i 7 Eleven-kiosken på Hjørring station. Faldende omsætning betyder at DSB’s 7 Eleven kiosk i Hjørring lukker.

- Det er ærgerligt, at det ikke er lykkedes at holde butikken rentabel, så vi må lukke den, siger Aske Wieth-Knudsen, der er chef for Forretningsudvikling i DSB.

I dag betjener fire ud af fem af DSB’s kunder sig af DSB’s digitale platforme, når de køber billetter og søger information om deres rejser. Det har været medvirkende til det svigtende antal betjeninger i butikken, samt salget af andre varer også er vigende. Blandt andet underholder flere rejsende sig gennem de elektroniske medier i stedet for at købe blade og magasiner.

- Der er blevet gjort forsøg på at holde indtjeningen oppe ved at lokke kunderne til med varer som eksempelvis frisksmurte sandwich til at tage med på farten. Det har ikke været nok, trods en stor indsats fra personalet, siger Aske Wieth-Knudsen.

For de togkunder, der hidtil har købt deres billet i 7 Eleven butikken kan de fremover købe billetten i eksempelvis i DSB’s billetautomat på stationen, på stationen i Frederikshavn eller Aalborg, via DSB’s App, i DSB’s netbutik på dsb.dk eller ved at kontakte DSB’s kundeservice på tlf. 7013 1415. For at købe rejsekort er det nærmeste sted nu Aalborg eller Frederikshavn.

I forbindelse med lukningen kommer DSB’s kundeservice team på besøg og giver introduktion til at benytte billetautomat og andre selvbetjeningsmuligheder. Datoerne bliver annonceret med opslag på stationen.