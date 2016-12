BILER: De er lette at stige ind i, man sidder højt med et godt udsyn over trafikken, og så er de populære og sælger som aldrig før. Både i Europa og herhjemme.

De "højbenede" crossover-biler kan beskrives som en hævet stationcar, der har en krop som en firehjulstrækker, men som ikke nødvendigvis er beregnet til offroader-kørsel, forklarer Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør på FDM’s "Motor"-magasin.

- Vi har kåret Peugeot 3008 til "Årets bil 2017", og den er et glimrende eksempel på de populære crossover-biler, som har en god højde til nem ind- og udstigning og god plads inde i bilen, siger han.

- Det er lidt en individuel ting, men mange synes også, at crossover-modellerne ser rigtigt godt ud. Og det tæller jo også, når man skal vælge bil, lyder det fra Søren W. Rasmussen.

Salget af crossover-modellerne er vokset med næsten 50 procent i år i forhold til 2015. Der er solgt 7500 flere crossover-biler i år, og det betyder, at de højbenede personbiler nu udgør 11 procent af det samlede bilsalg i år sammenlignet med lige knap 8 procent året før, viser tallene fra De Danske Bilimportører.

Til gengæld er crossover-modellerne generelt markant dyrere end en tilsvarende stationcar af samme mærke, viser tal fra hvilkenbil.dk, der har sammenlignet priserne på markedets populære mærker og modeller.

Sammenligningen af 20 populære crossover-biler viser, at de højere biler i snit er 54.000 kroner dyrere end en tilsvarende stationcar af samme mærke.

- Vi kan godt undre os lidt over, hvorfor crossover-bilerne koster så meget mere, når de fleste af dem benytter sig af den nøjagtigt samme teknologi som producenternes andre, billigere biltyper.

- Der er ændret lidt på designet, bilen er løftet lidt mere op, og så kan man benytte muligheden for at tage lidt flere penge for crossover, fordi typen er populær netop nu, lyder vurderingen fra Jens Velling, der er redaktør på hvilkenbil.dk, der anmelder og skriver om biler.

Så selv om man ikke nødvendigvis får mere bil for pengene i form af flere hestekræfter eller bedre bilteknik, så koster en crossover oftest mere end en tilsvarende stationcar.

Det er værd at tænke på, inden man bliver forelsket i en høj model, mener Søren W. Rasmussen.

- Hvis man ikke har behov for en bil med højere indstigning eller de andre fordele, som en crossover tilbyder, så kan man selvfølgelig gøre op med sig selv, om man vil bruge flere penge på en model, der generelt er dyrere end en traditionel bil, siger han.

Fakta Så stor er prisforskellen: - Volvo XC60 (crossover) koster 107.000 kroner mere end Volvo V60 (stationcar).

- BMW X3 (crossover) koster 137.000 kroner mere end en BMW 320d (stationcar).

- VW Tiguan (crossover) koster 112.000 kroner mere end en VW Golf (stationcar).

- Kia Sportage (crossover) koster 93.000 kroner mere end en tilsvarende Kia Ceed (stationcar).

Kilder: FDM, hvilkenbil.dk, De Danske Bilimportører.

/ritzau/FOKUS