BRØNDERSLEV: Indehaver af Smokeys 2 Go i Bredgade i Brønderslev, Sami Rosengren, har udsat en dusør på 1000 kroner for oplysninger, der kan føre til afsløring af hærværksmænd. Klokken 01.20 natten til mandag gik to personer forbi butikken, og 10 sekunder efter løb de forbi og smed hver en sten mod butiksruden. Episoden er filmet på overvågningskameraet.