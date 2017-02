BRØNDERSLEV: Det blev landmandsparret Birgitte og Knud Thing fra Toftegaard i Hvilshøj ved Brønderslev, der blev hædret for Godt Landmandskab af LandboNord.

Prisen blev overrakt på LandboNord af kredsformand Jane Koller.

- Knud Thing blev noget overrasket, da jeg ringede. Hans første udbrud var: "Jamen en sådan pris skal man jo gøre sig fortjent til"

- Det fortjener parret virkelig, siger Jane Koller. For at blive indstillet til at modtage prisen for godt landmandskab, skal man have udvist godt landmandskab i bredeste forstand, f. eks ved at være et godt eksempel for kollegaer eller det omgivende samfund. Det kunne være ved nytænkning, flot byggeri, høj produktivitet, god omgang med naboerne, eller være aktiv som ambassadør for landbruget.

- Det der karakteriserer denne familie er at tingene skal være i orden. Der skal være orden hvis der kommer kontrol ikke for kontrollen skyld, men fordi det er den måde dette landbrug drives. Der skal være orden i de 10 ansættelsesforhold. De bliver ansat til at tage ansvar og får så lov til at arbejde selvstændig. Hvis man ikke møder ind glad for tredje dag i træk - så bliver taget action på det.

- Selvom de fire børn ikke har valgt landbrugsvejen har de altid som børn taget del i arbejdet - godt nok har der været en gulerod i form af penge - f.eks. at nytårsmorgen var det familien selv der tog del i arbejdet. Børnene har altid haft mange klassekammerater med hjem, og der er leget i halmen. Familien har altid været åben udadtil.

- Tal er noget som optager Knud Thing meget. Ikke nok med at han har en landbrugsuddannelse. Han er han også uddannet revisor.

På de fire gårde er der 1.400 søer og 10.000 slagtesvin. Der drives 500 hektar jord, hvoraf de 375 hektar er deres egen. Der 15.000 kvadratmeter bygninger. Derfor var også ansat en pedel på et tidspunkt.

Der er 10 ansatte fra 18 til 68 år hvoraf to er elever. De producere en promille af danske sohold, men tager man de 10 ud af de 90 ansatte som er bleven selvstændige så udgør de 1 procent af det danske sohold.

Jane Koller fortæller, at Anne Birgitte og Knud Thing gør meget for medarbejderne.

Oprindelig kom Knud Thing fra Thy og Anne Birgitte Thing er født og opvokset i deres fælles gård i dag. De mødte hinanden i Thy hvor de begge arbejdede på rådgivningscenter dér.

- Så blev der mulighed for at købe Anne Birgitte Things forældre gård. Det blev lige bestemt over natten, men der gik et år inden de flyttede fra deres nedlagte landbrug i Thy til før de kom til Toftegaard.

- Parret her har begge arbejdet i den grad for landbruget. Udover at drivet et stort flot landbrug med god produktion og et godt sted at arbejde, har de orden i tingene.

Anne Birgitte Thing gør et stort stykke arbejde i sin virke som planterådgiver i LandboNord. Hun varetager 12-20 vådområder.

I lokalsamfundet byder hun ind i menighedsrådet og har været i en erfagruppe for agronomer i rigtig mange år. Knud Thing har været en del af økonomiudvalget og formand for økonomiudvalget. Han har været i hovedbestyrelse og forretningsudvalg.